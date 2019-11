5 consigli per una strategia vincente di Lead Management

Fissare il numero di chiamate orarie da effettuare. Considerando chi non risponde se non dopo svariati tentativi, quante chiamate andranno effettuate per ogni lead? Recenti studi della Harvard University hanno stimato come 6 sia il numero equo di volte per richiamare ogni singola lead. Ma la strategia va strutturata, in quanto pare chiaro che non sia possibile chiamare ogni lead 6 volte in quei fondamentali 10 minuti. Proprio per questa ragione, l’orario di generazione risulta fondamentale, perché per ottimizzare al massimo il tempo bisogna anche capire quando e in che orario avviene un picco di generazione delle lead superiore rispetto al normale. Sarebbe più giusto, quindi, parlare di 6 chiamate divise in 6 fasce orarie differenti e per un massimo di tre volte al giorno. Nei casi in cui non si riesca a parlare con una lead, il consiglio è quello di inviare un SMS chiedendo di essere richiamati o di selezionare un orario nel quale poter essere richiamati.