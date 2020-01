Lo shopping online cresce: +8% a Natale

Salesforce (NYSE: CRM), azienda leader globale nel CRM, presenta l’Holiday Shopping Report 2019 che rivela tendenze, dati e informazioni utili per i brand che vogliono migliorare l’esperienza di shopping per i proprio clienti nel 2020. Nel complesso, i dati di Salesforce mostrano un aumento dell’8% della spesa digitale durante la stagione dello shopping 2019, per un totale di 723 miliardi di dollari in entrate digitali in tutto il mondo.

Come è andato lo shopping natalizio nel 2019

Il report di Salesforce si basa su dati reali in quanto raccoglie dati e informazioni sulle attività di centinaia di milioni di consumatori in oltre 30 paesi raccolti tramite Commerce Cloud, miliardi di interazioni con i clienti gestite con Marketing Cloud e milioni di casi di assistenza clienti gestiti tramite Service Cloud tra il 1 novembre e 31 dicembre 2019.

Le principali tendenze emerse dal nuovo report sono:

I brand spingono i consumatori a iniziare prima gli acquisti natalizi : la settimana precedente alla Cyber Week il traffico digitale è aumentato del 13% rispetto allo stesso periodo del 2018. I consumatori hanno riempito i loro carrelli online, ma hanno aspettato la Cyber Week per procedere a effettuare i propri ordini digitali, che hanno registrato un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2018.

L’intelligenza artificiale elimina le incertezze durante gli acquisti : le raccomandazioni sui prodotti e i suggerimenti di acquisto basati sull’intelligenza artificiale hanno fatto aumentare le entrate. Infatti, il 10% degli ordini digitali e il 5% delle entrate digitali hanno avuto questa origine.

La Cyber Week 2019 ha battuto i record : la Cyber Week 2019 ha visto un aumento record delle entrate digitali globali che sono cresciute del 15% per un totale di 143 miliardi di dollari. Il Black Friday ha continuato a essere il giorno più importante per lo shopping digitale nel mondo e negli Stati Uniti ha continuato a generare entrate digitale fino al Cyber Monday. In tutto il mondo, il Black Friday si è rivelato il più importante evento commerciale con vendite in crescita del 24% anno su anno per un totale di 20 miliardi di dollari.

La corsa allo shopping a inizio stagione ha portato a un minor numero di acquisti nel periodo pre-natalizio : i ricavi digitali sono diminuiti del 27% anno su anno durante la settimana che precede il Natale, una tendenza dovuta alla riduzione della domanda nel corso dell’intero anno da parte dei consumatori che hanno acquistato i regali già a partire dal periodo estivo, approfittando delle festività o preferendo andare nei negozi fisici alla vigilia della data limite di spedizione per evitare problemi con la consegna.

I brand che hanno usufruito del servizio “click and collect” hanno visto maggiori acquisti anche a fine stagione : nonostante la riduzione degli acquisti di fine stagione, i rivenditori che hanno offerto il servizio “click and collect” hanno registrato grandi vendite riuscendo a soddisfare le richieste di acquisto anche di coloro che si sono ridotti all’ultimo minuto. I rivenditori che hanno offerto questa funzionalità sui loro siti di e-commerce negli ultimi 5 giorni della stagione hanno avuto il 56% in più di clienti digitali attivi (ossia tutti coloro che avviano una ricerca di un prodotto sul sito, aggiungendo un prodotto al carrello digitale e completando la transazione) e il 18% di entrate in più grazie al relativo risparmio per le spese di spedizione.

La conferma del mobile: il 2019 conferma che ormai i dispositivi mobili sono lo strumento preferito per fare acquisti online. Durante le ultime festività natalizie il mobile ha registrato un aumento dell’80% del traffico digitale e del 65% per quanto riguarda gli ordini digitali.

“Durante la stagione dello shopping natalizio 2019, i brand hanno avuto successo con il commercio da dispositivi mobili, il ritiro in negozio e la personalizzazione degli ordini grazie anche all’intelligenza artificiale e all’engagement social, eliminando i dubbi legati agli acquisti online”, ha affermato Rob Garf, VP, Industry Strategy for Retail di Salesforce. “Il mobile sicuramente si è rivelato il canale migliore per gli acquisti delle persone in viaggio durante le festività natalizie, per questo nel 2020 i marchi dovrebbero cercare nuove modalità per integrare questa esperienza nei negozi fisici per migliorare l’esperienza di shopping omnicanale”.

