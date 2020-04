Come il Coronavirus sta influenzando le ricerche su Google?

La pandemia di Covid-19 sta modificando le nostre abitudini quotidiane e molti dei cambiamenti si riflettono anche sul modo in cui le persone si approcciano alle ricerche sul web.

Nicola Bruno, Ceo e Co-Founder di Site by Site, agenzia specializzata in progetti di innovazione digitale, afferma infatti: “La ricerca di espressioni quali a domicilio è cresciuta notevolmente nelle ultime settimane a differenza di eventi. Il Coronavirus traina diversi interessi: sanitario, prima di tutto, lavorativo e alimentare. E dalle notizie dei tg si è reso evidente come l’approvvigionamento di cibo sia stato sin da subito una delle preoccupazioni degli italiani. La ricerca a domicilio coinvolge tutti coloro che, in questa circostanza, sono interessati a consegne a casa di generi alimentari ma anche farmaci.”

In questa videografica sono stati analizzati alcuni termini di ricerca e comparate alcune espressioni ricorrenti in questo periodo.

4 settori intorno ai quali si registra un calo di interesse

Viaggi e turismo

Con disposizioni governative che non consentono di viaggiare se non per estrema necessità, oggi meno persone stanno prenotando le proprie vacanze e in tanti stanno cancellando quelle già pianificate. Di conseguenza, molti inserzionisti del settore fanno fatica a convertire nuovi utenti.

Si può, però, ovviare a questo problema aggiungendo nuove parole chiave a corrispondenza inversa per Covid-19, consulenze e ricerche correlate alla cancellazione.

Eventi

La sicurezza pubblica e i rigidi limiti alle attività che creano assembramenti di persone hanno portato artisti e locali a dover cancellare spettacoli in tutto il mondo. Di conseguenza, il volume di ricerca per l’intrattenimento dal vivo è calato del 24% e i tassi di conversione sono diminuiti del 30%.

Industriale e manifatturiero

Poiché le attività di produzione vengono rallentate, anche le campagne PPC per la produzione e i beni industriali subiscono un impatto negativo. I tassi di conversione nel settore sono diminuiti di poco al momento, ma il costo per clic è aumentato del 5%, e gli inserzionisti stanno subendo una riduzione del 13% nel traffico di ricerca.

Edilizia e costruzioni

Un’improvvisa recessione economica e la chiusura di cantieri pongono un freno inaspettato nel settore dell’edilizia e delle costruzioni.

Quali i settori più cercati?

Non profit e beneficenza

In tempi di crisi, spesso esce il lato migliore delle persone, e questo lo possiamo vedere sulle SERP di Google. Con la diffusione di Covid-19, organizzazioni non profit e di beneficenza hanno visto:

un aumento del 10% nelle impressioni degli annunci della rete di ricerca;

nelle impressioni degli annunci della rete di ricerca; un aumento del 23% nelle conversioni degli annunci della rete di ricerca;

nelle conversioni degli annunci della rete di ricerca; un aumento del 20% nel tasso di conversione degli annunci della rete di ricerca.

Salute e medicina

Gli utenti cercano e-commerce per poter acquistare di tutto, dai medicinali da banco ai farmaci di prima necessità. Gli inserzionisti di questo settore, perciò, stanno assistendo a un aumento della vendita dei loro prodotti online.

Biglietti, regali e fiori

Il distanziamento sociale è un’esperienza che spesso si vive in solitaria ed è difficile mantenere i rapporti personali per quelle che potrebbero essere settimane o mesi di distanza. Nelle ultime tre settimane, da quando il coronavirus si è intensificato negli Stati Uniti:

le ricerche di biglietti e auguri hanno visto un aumento del 15% nel tasso di conversione;

nel tasso di conversione; le ricerche di cesti regalo hanno registrato un aumento del 30% nel tasso di conversione;

nel tasso di conversione; le ricerche di composizioni floreali hanno registrato un aumento del 43% nel tasso di conversione.

Media on demand

Poiché l’isolamento sociale ci costringe a trascorrere molto tempo presso la nostra abitazione, consumiamo più intrattenimento a casa. Nelle ultime settimane, i media on demand sono saliti alle stelle e hanno raddoppiato le conversioni.