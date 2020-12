Come incrementare il proprio business in prossimità del Natale

Aumentare le vendite in questo periodo di crisi economica ed in prossimità del Natale non è un miraggio, ma un obiettivo possibile, è infatti sufficiente dotarsi dei migliori strumenti di vendita per ampliare il proprio giro d’affari. Creare un sito internet per le vendite in rete permette di raggiungere un numero maggiore di clienti e di guadagnare di più, nonostante la crisi e la pandemia; un sito senza canone e che non abbia costi fissi, facile da gestire e su cui esporre i propri articoli con descrizione e il relativo prezzo, e sul quale mettere in vendita dei voucher natalizi che possono essere acquistati per se stessi o per fare un regalo, rappresenta un’ottima strategia. Dotandosi di un pos portatile è possibile inoltre ricevere tutti i pagamenti elettronici effettuati con carte di credito o di debito. SumUp permette tutto questo, non solo di creare in autonomia un sito internet per la vendita dei propri prodotti, ma anche di gestire i pagamenti da remoto senza dover affrontare trafile burocratiche estenuanti e snervanti.

Vendere sul proprio negozio online per ampliare i guadagni!

Spostando il proprio business online si è certi di poter vendere con continuità in qualsiasi momento storico, e gestendo comodamente le vendite da remoto: basta inviare un link per ricevere il pagamento, e chiunque può effettuarlo perché si tratta di un sistema semplice. Prima del Natale è dunque molto importante puntare al business online e cercare di vendere anche in rete, per assicurarsi i profitti anche in caso di calamità. Durante il periodo delle feste è una buona idea pensare a dei buoni digitali che possono essere comprati con qualche click e pagati in sicurezza, per dare a tutti la possibilità di effettuare dei regali di Natale senza doversi muovere da casa e nel caso ci fossero i negozi chiusi: si tratta di uno strumento di vendita in più da non sottovalutare se si desidera accrescere gli introiti. Non considerare l’online oggi è un errore, soprattutto se si può vendere sfruttando le agevolazioni e le proposte di un sito innovativo come SumUp, che fornisce tutti gli strumenti utili a chi voglia aprire un’attività in rete e ai professionisti che hanno l’esigenza di gestire i pagamenti dei propri clienti anche a distanza. Con l’arrivo del Natale è il momento di pensare ad allargare il proprio giro d’affari dotandosi dell’occorrente per farlo e studiando una giusta strategia di vendita.