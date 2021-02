L’artigianato naviga in rete

L’ecosistema di comunicazione che è prepotentemente cambiato nell’ultimo anno, ha anche toccato un settore che il Italia trova il suo punto di eccellenza: l’artigianato.

La unique selling proposition di queste aziende trovava il suo valore nei sensi di chi si avvicinava ai prodotti, li toccava, li annusava, ne constatava confort e cura dei dettagli. La forza del prodotto era tutta nella ricerca dell’eccellenza, del particolare, di quell’amore nella realizzazione che diventava percepibile quando si incontrava l’artigiano e si poteva leggere nei suoi occhi la fierezza per aver realizzato un oggetto unico, che sarebbe diventato il piccolo sogno realizzato di qualcuno.

Questo ultimo anno ha visto una rivoluzione nella comunicazione che ha fatto, a volte, fatica a far percepire all’utente il valore attraverso piattaforme lontane dai “sensi” degli utenti.

Un ottimo esempio di best practice lo abbiamo trovato in una azienda che produce divani artigianali nel cuore della toscana; Vama Divani ha un “cuore artigiano” e ha scelto i video come piattaforma preferenziale per la sua comunicazione.

L’idea è stata quella di cercare di riproporre l’esperienza fisica del cliente trasportandola on line: attraverso dei video che rispecchiamo la struttura del “sai come è fatto?” si accompagna l’utente a scoprire il mondo che si apre all’interno della azienda e si accompagna il visitatore a concrescere i movimenti delle sapienti mani artigiane.

L’artigianato comprende una conoscenza ed una vera e propria cultura della costruzione e della decorazione, esperienze da rendere evidenti per permettere di riconoscere il valore di ogni singolo prodotto realizzato a mano.

La forza della comunicazione qui non sta nella realizzazione di video con effetti speciali, claim roboanti o testi ad effetto. La calma, la pazienza, la cura sono le linee guida di un comunicare una professionalità – quella degli artigiani – che non grida, ma sussurra.

Ed ecco che artigianato e storytelling si strizzano l’occhio, e si uniscono per raccontarci cosa c’è dietro, come è fatto, per restituire valore e consistenza ad un oggetto creato dall’esperienza, unico per ogni sua realizzazione, diffondendo anche nel mondo una ricchezza da conservare in uno scrigno prezioso.