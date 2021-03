Terna, Avvenia e Digital Magics premiano Hive Power come miglior progetto della call “EES – Energy Efficiency For Sustainability”

Terna, società che gestisce la rete elettrica nazionale, e Avvenia, società del Gruppo Terna leader nella progettazione di soluzioni innovative per il raggiungimento dell’efficienza energetica, insieme a Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, annunciano che Hive Power è la startup vincitrice della Call for For Innovation “EES – Energy Efficiency For Sustainability”. L’iniziativa rientra nel filone delle attività di Open Innovation di Terna, che contribuiscono alla generazione di idee e alla diffusione della cultura dell’innovazione.

Hive Power ha sviluppato una innovativa Digital Platform Solution che permette di avere una migliore gestione dei dati in ambito di efficienza energetica e reti intelligenti, applicando algoritmi di Machine Learning e Artificial Intelligence.

Hive Power si aggiudica un premio di 15.000 euro e, insieme ad altre startup di interesse, avrà accesso a una fase di co-design per la definizione di un business case, finalizzato alla valutazione di eventuali partnership commerciali e tecnologiche con le società selezionate.

Partita a settembre, alla Call hanno risposto startup e PMI con progetti innovativi e sostenibili, proponendo servizi valorizzabili sul mercato da Avvenia. Hardware e software di gestione e ausilio per le microreti, sensoristica specializzata per il Building Automation, algoritmi evoluti di analytics e soluzioni di storage termochimici: queste le categorie nell’ambito delle quali le startup hanno proposto le loro idee.

Delle circa 50 startup che hanno inviato la propria candidatura, 10 hanno partecipato oggi al pitch day svoltosi in modalità virtuale e hanno presentato i loro progetti ad una giuria di esperti.

Tramite questa Call, Terna ha voluto contribuire all’individuazione di soluzioni innovative, in un’ottica di sostenibilità, salvaguardia dell’ambiente e riduzione delle emissioni inquinanti, contribuendo così alla transizione energetica, nella quale l’Azienda, regista e abilitatore del sistema energetico italiano, gioca un ruolo da protagonista.

Copia & Incolla: perché questo titolo? Perché i contenuti di questa categoria sono stati pubblicati SENZA ALCUN INTERVENTO DELLA REDAZIONE. Sono comunicati stampa che abbiamo ritenuto in qualche modo interessanti, ma che NON SONO PASSATI PER ALCUNA ATTIVITÀ REDAZIONALE e per la pubblicazione dei quali Tech Economy 2030 NON RICEVE ALCUN COMPENSO. Qualche giornale li avrebbe pubblicati tra gli articoli senza dire nulla, ma noi riteniamo che non sia corretto, perché fare informazione è un’altra cosa, e li copiamo ed incolliamo (appunto) qui per voi.