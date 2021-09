Torna “StatisticAll. Festival della Statistica e della Demografia” a Treviso dal 17 al 19 settembre 2021.

Il Festival, promosso dall’Istat, dalla Società Italiana di Statistica e dalla Società Statistica Corrado Gini, è nato per promuovere il buon uso dei dati ma anche per condividere la passione per la statistica e la demografia, due discipline divenute parte integrante della nostra società.

Il tema quest’anno è “Ri-Generazioni. Dati, storie e prospettive oltre il Covid-19”.

La pandemia non ha soltanto messo in discussione le nostre sicurezze sanitarie ma anche i valori e le regole che fanno muovere, funzionare e “rigenerare” l’economia e la società.

In questo movimento verso nuove geografie e mappe mentali StatisticAll è un appuntamento per riflettere, con dati e analisi statistiche, sui futuri scenari, assetti e equilibri sui quali si stanno riposizionando il nostro Paese e il resto del mondo.

Nelle tre giornate si svilupperanno diversi appuntamenti come:

I Talk alla Loggia dei Cavalieri

Le interviste e i Dialoghi a Palazzo dei Trecento

StatisticAll Young e Entertainment presso Piazza Borsa

Tra i partecipanti al Festival, alla presenza dei vertici Istat Gian Carlo Blangiardo e Michele Camisasca e del presidente Sis Corrado Crocetta, sono da segnalare i ministri Renato Brunetta e Enrico Giovannini, la sottosegretaria del ministero dell’Istruzione Barbara Floridia e l’ex ministra Elsa Fornero.

Focus sulla sostenibilità nei talk di venerdì 17 settembre.

Alle 11.15 “Economia, statistica, ambiente, cultura: la crescita inclusiva” con Rossana Revello, Chiappe Revello, Cristiana Meloni, LABO Architects&Inventors®, Nicola Mangia, DXC Italia, Alessandro Greco, Sistemi territoriali e Stefano Epifani, Presidente Digital Transformation Institute.

Alle 15.00 “La transizione verso città resilienti” Simona Falasca di GreenMe modera il talk con Alessandra Battisti, Sapienza Università di Roma, Ezio Micelli, Università Iuav di Venezia, Linda Tassinari, Assessore all’urbanistica, rigenerazione urbana e riqualificazione quartieri, Comune di Treviso, Marco Trentini, USCI.

Alle 17.15 il talk “Sostenibilità e greenwashing – numeri e misure della finanza sostenibile” con Carlo Carraro, Università Ca’ Foscari Venezia, Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia, Silvia Pavoni, Financial Times, Carmine Di Noia, Consob modera Silvia Camisasca di Avvenire.

A Piazza dei Signori si può giocare con “La Divina…Statistica. Gioca con Dante”, realizzata in collaborazione con “Gli Alcuni”. I personaggi danteschi ritornano tra noi grazie alla motion capture per aiutarci con enigmi statistici a risalire Inferno, Purgatorio e Paradiso fino a rivedere la luce della conoscenza.

La sera, presso la Loggia dei Cavalieri, è possibile partecipare a spettacoli di intrattenimento e divulgazione con Lorenzo Baglioni e il suo “Lorenzo Baglioni Show” (venerdì 17); “L’alfabeto dell’Universo” con Gabriella Greison (sabato 18).

La domenica si chiude con “Ri-Generare il Futuro” con Marco Camisani Calzolari e le “Ri-Generazioni prodigiose” con Vanni De Luca.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming e in diretta social con l’hasthag: #StatisticAll.

Qui il programma completo: https://www.festivalstatistica.it/il-programma2021/