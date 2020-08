Come supportare la produttività del personale in smart working?

di Andrea Diazzi, Business Development Manager di Liferay Italia

Lo smart working è diventato in pochissimo tempo la normalità per molti dipendenti che ormai da diversi mesi lavorano da remoto. Questo cambiamento ha sollevato preoccupazioni in termini di produttività.

Il futuro del lavoro da remoto

La domanda è se una forza lavoro prevalentemente remota o altamente distribuita può eguagliare o addirittura superare la produttività precedente la pandemia. Uno studio condotto dalla Stanford Graduate School of Business ha rilevato che i lavoratori a casa erano il 13% più produttivi dei loro colleghi in ufficio. Il mondo attuale è l’esperimento perfetto per convalidare questo dato, ma ci sono molti passaggi da intraprendere per utilizzare la intranet al fine di guidare la produttività della nuova forza lavoro.

Cos’è un’Intranet moderna?

La parola “Intranet” evoca immagini di software obsoleti per la condivisione di file e la creazione di siti generici per i team interni. Ma quei tempi sono ormai superati. Le Intranet moderne sono un vero e proprio canale di comunicazione aziendale ufficiale, un luogo in cui collaborare e interagire con gli esperti interni, caratteristica fondamentale quando i dipendenti sono lontani.

Ecco quali sono i tre elementi chiave di un’Intranet moderna:

Svolgere la funzione di canale di comunicazione aziendale affidabile e contribuire a creare una Business Consistency

I dipendenti devono essere in grado di trovare in modo semplice e veloce comunicazioni ufficiali e attingere da un repository di contenuti affidabili – disponibili su qualsiasi dispositivo per poter raggiungere tutti i dipendenti – al fine di fornire un’esperienza coerente ai loro clienti, in tutto il mondo. I contenuti devono essere personalizzati per garantire che gli individui non solo trovino ciò che interessa, ma possano condividerli facilmente con colleghi e team.

Creare un’esperienza simile a quella di un servizio consumer

Ogni azienda dovrebbe avere l’obiettivo di costruire un’Intranet apprezzata dai dipendenti. Come si fa? Innanzitutto, bisogna progettarle partendo dalle esigenze dell’utente. I servizi consumer sono sviluppati intorno all’acquirente e rendono il più possibile facile la ricerca dei prodotti e l’acquisto.

I dipendenti sono inondati ogni giorno di informazioni, dati e contenuti. I permessi personalizzati possono essere utilizzati per garantire che i dipendenti vedano solo i contenuti autorizzati, e l’Intranet può essere utilizzata per assicurarsi che ogni utente veda solo ciò per lui rilevante. Questi segmenti possono essere personalizzati per ufficio o paese, e – grazie all’intelligenza artificiale – fornire suggerimenti in base agli interessi dell’utente. La navigazione deve essere intuitiva e, elemento probabilmente ancora più importante, la ricerca simile a quella di Google, indicizzando non solo i contenuti dell’Intranet, ma anche quelli dei sistemi connessi.

Digitalizzare le operazioni aziendali

Un’altra funzione di una moderna Intranet è la capacità di digitalizzare le operazioni di modo che possano essere effettivamente svolte da remoto. Le aziende più storiche e consolidate possono avere molti processi critici, manuali o cartacei, difficili da eseguire da casa. E se l’ufficio è inagibile per molto tempo, può diventare un problema di continuità aziendale. La digitalizzazione dei processi da gestire tramite dispositivi desktop o mobili non solo offre la possibilità di portare tutto il lavoro a casa, ma migliora anche le operazioni quotidiane, dando la possibilità di misurare il tempo necessario per completare il lavoro, identificare i colli di bottiglia e aumentare l’efficienza.

L’evoluzione è il nuovo standard

Le moderne Intranet stanno rapidamente tornando ad essere un elemento chiave della strategia digitale aziendale. Essere in grado di supportare la comunicazione ufficiale, ma in modalità bidirezionale, creare un’esperienza Intranet focalizzata sull’utente che aiuti a svolgere il lavoro, e trasformare digitalmente le operazioni aziendali è una parte vitale per essere in grado di interagire con una forza lavoro remota in qualsiasi momento e mantenerla produttiva al di fuori dell’ufficio. In effetti, essere digitali è ormai un’esigenza di sopravvivenza per le aziende, e avere una moderna strategia Intranet aiuta i dipendenti a lavorare meglio da casa quando necessario.