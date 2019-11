Dal core all’edge, così la rete diventa sempre più importante

Entro il 2023, IDC prevede che il 60% delle organizzazioni aziendali cercherà sul mercato soluzioni integrate di rete con avanzate caratteristiche di sicurezza e automazione così da rendere più efficiente, intelligente e protetta l’infrastruttura di rete, dal core all’edge.

Se la crescente diffusione di ambienti ibridi e multicloud da un lato rende disponibili alle aziende tecnologie allo stato dell’arte per la fruizione di una nuova generazione di servizi e applicazioni, dall’altro pone la funzione IT di fronte alla necessità di strutturare una governance differente dal passato. Più le reti aziendali si estendono all’edge e più un perimetro sempre più grande dovrà essere gestito, automatizzato e protetto con lo stesso budget, sottolinea IDC.

“La creazione di ambienti multicloud e ibridi pone la sicurezza delle reti tra filiali (WAN) in cima alle priorità aziendali di investimento per i prossimi anni, con l’obiettivo principale di facilitare e rendere veloce lo spostamento di dati e workload tra ambienti on-premise e off-premise”, afferma Sergio Patano, associate research director di IDC Italia. “Questo consentirà alle aziende di erogare e fruire di servizi IT da ambienti differenti selezionati sulla base di caratteristiche che non siano finalmente più solo quelle della sicurezza e dei tempi di latenza”.

Sarà questo il tema che verrà discusso durante una colazione di lavoro che IDC, in collaborazione con VMware, Dell e AD Consulting, organizzerà il prossimo 28 novembre presso Replay the Stage a Milano.

Intitolato “Network Security in a Cloud-Centric World: connettere dati, applicazioni e workload in ambienti cloud ibridi e multipli impone una rete performante e sicura”, l’evento sarà l’occasione per un confronto tra IDC, gli esperti delle tre società e i responsabili IT delle aziende italiane.

“Per realizzare un ambiente cloud-based che sappia rispondere alle richieste odierne delle aziende – automazione, agilità e sicurezza – occorre un’infrastruttura IT che sia software-defined (SD)”, aggiunge Patano di IDC, che modererà l’evento. “Se approcci software-defined all’infrastruttura server e storage sono già consolidati nelle aziende italiane, l’attenzione si sta ora prepotentemente spostando sulla componente di networking, soprattutto quella SD-WAN, considerata sempre più critica nei piani di innovazione tecnologica e di business delle imprese del nostro Paese”.

Per informazioni sull’evento: Network Security in a Cloud-Centric World

Hashtag dell’evento: #NetworkSecureCloud

Copia & Incolla: perché questo titolo? Perché i contenuti di questa categoria sono stati pubblicati SENZA ALCUN INTERVENTO DELLA REDAZIONE. Sono comunicati stampa che abbiamo ritenuto in qualche modo interessanti, ma che NON SONO PASSATI PER ALCUNA ATTIVITÀ REDAZIONALE e per la pubblicazione dei quali Tech Economy NON RICEVE ALCUN COMPENSO. Qualche giornale li avrebbe pubblicati tra gli articoli senza dire nulla, ma noi riteniamo che non sia corretto, perché fare informazione è un’altra cosa, e li copiamo ed incolliamo (appunto) qui per voi.