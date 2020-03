Shopping online, streaming e fake news: come navigare sicuri?

Le misure adottate per arginare la diffusione del COVID-19 hanno contribuito ad un forte aumento dell’uso dei canali digitali per attività come lo shopping, la socializzazione e l’intrattenimento. Questo incremento potrebbe dimostrarsi proficuo anche per i criminali informatici che, approfittando della situazione, potrebbero prendere di mira gli utenti alla ricerca di offerte. Un altro fattore di rischio risiede nella proliferazione delle fake news che, come spesso accade, sono in grado di confondere gli utenti e indurli a fare scelte errate. A questo proposito, Kaspersky ha stilato delle linee guida per proteggersi durante la navigazione online.

Tutto d’un tratto, ci ritroviamo a trascorre online gran parte della nostra giornata. Mai prima d’ora la capacità del mondo di connettersi e la nostra attitudine a comunicare, socializzare, lavorare e fare transazioni online si è dimostrata più importante e critica allo stesso tempo. I vantaggi che derivano da questa opportunità sono molti ma è importante ricordarsi che anche i criminali informatici potrebbero approfittarne inducendo gli utenti a condividere dati personali o denaro per scopi malevoli. Ad esempio, come nel caso già segnalato da Kaspersky, di malware correlati al coronavirus/COVID-19 che si nascondono all’interno di file dannosi presenti in documenti apparentemente ufficiali sul virus. La nostra sicurezza online, però, può essere compromessa in molti altri modi.

Servizi di streaming

Milioni di persone, abituate a trascorrere i weekend con amici o al ristorante, sono costrette, in questi giorni, a rimanere in casa. In questa situazione è molto probabile che assisteremo ad un incremento nell’utilizzo dei servizi di streaming online i quali potrebbero essere messi a dura prova e subire dei rallentamenti, spingendo le persone a cercare strade alternative per accedere ai contenuti. Questo comportamento potrebbe giocare a favore dei cybercriminali e rendere vulnerabili gli utenti esponendoli a possibili attacchi informatici. Per quanto possa sembrare allettante trovare fonti alternative di contenuti online, Kaspersky consiglia agli utenti di essere pazienti e di utilizzare solo piattaforme di streaming affidabili. Di seguito alcuni consigli per uno streaming online sicuro:

Utilizzare solo fonti affidabili, ovvero servizi per i quali è stato sottoscritto un abbonamento, evitando fonti non verificate. Controllare sempre il formato dell’URL o l’ortografia del nome dell’azienda prima di effettuare qualunque download. I finti siti web possono sembrare apparentemente identici a quelli legittimi ma prestando maggiore attenzione ad alcune irregolarità è possibile distinguerli.

Fare attenzione all’estensione del file scaricato. Per esempio, l’estensione dell’episodio di uno show televisivo non sarà mai in formato .exe.

Prestare attenzione ai file torrent utilizzati e far riferimento ai commenti sui file che possono essere scaricati. Se i commenti non sono attinenti al contenuto cercato, probabilmente si tratta di un malware.

Proteggere i dispositivi utilizzati per lo streaming e aggiornare all’ultima versione il sistema operativo e le applicazioni.

Non cliccare sui link che promettono l’anteprima di un contenuto. Se l’autenticità dei contenuti non è chiara è sempre meglio verificare con il fornitore del servizio di intrattenimento. Ad esempio, verificare che i contenuti pubblicizzati siano effettivamente disponibili nella propria area geografica

Se possibile, utilizzare una carta di credito per i pagamenti ed evitare di memorizzare sul sito di streaming i dettagli della carta. Creare una password diversa e complessa per ogni account online.

Shopping online

L’impossibilità di uscire di casa ha portato ad un aumento della domanda di servizi di shopping online: dal cibo all’intrattenimento. La necessità di fare acquisti online, unita alle offerte dei rivenditori che cercano di mantenere vivo il loro business, contribuisce a far aumentare non solo i volumi di vendite sul web ma anche l’attenzione dei criminali informatici. Ogni volta che lo shopping online subisce dei picchi nei volumi di vendite avviene contemporaneamente un aumento significativo dei malware e degli attacchi di phishing rivolti all’e-commerce. Questo, di base avviene ogni qualvolta un tema diventa di attualità o le persone sono più vulnerabili in quanto i criminali informatici approfittano di questi momenti per abbindolare le persone con la promessa di offerte imperdibili. Come prevedibile, queste offerte sono in realtà delle truffe. Pertanto, raccomandiamo agli utenti di prestare molta attenzione e ricordarsi di questi semplici consigli durante le loro attività di shopping online o quando decidono di aprire una e-mail ricevuta da un rivenditore:

Non fidarsi delle offerte che sembrano “troppo belle per essere vere” perché solitamente si tratta proprio di una truffa

Non cliccare sui link presenti all’interno delle email ma digitare manualmente l’URL nel browser per accertarsi dell’autenticità dell’offerta

Verificare la presenza del segno del lucchetto (HTTPS) nella barra degli indirizzi al momento del pagamento

Per maggiore sicurezza durante i pagamenti, utilizzare una carta di credito, piuttosto che una carta di debito

Non memorizzare i dettagli della carta di credito sul sito

Proteggere i dispositivi utilizzati per fare shopping online e accertarsi di installare le patch di sicurezza

Usare una password diversa e complessa per ogni account online

Fake News

Le fake news non sono una novità. Abbiamo già avuto modo di osservare come in passato siano state in grado di influenzare alcuni eventi significativi. Durante le crisi nazionali e mondiali il tema delle fake news e l’impatto che potrebbe avere la loro proliferazione diventa ancora più tangibile. In questo momento più che in altri è particolarmente importante prestare attenzione alle fonti e alla validità delle informazioni prima di condividerle o prima di prendere delle decisioni sulla base di queste. Sono già stati riscontrati casi di consigli sanitari errati sui farmaci antinfiammatori diffusi attraverso vari media, tra cui WhatsApp e i social network, e attraverso siti di informazione online che hanno contribuito solo ad aumentare il panico e il caos. La proliferazione di fake news non farà altro che rallentare e confondere gli sforzi del governo di diffondere informazioni e consigli utili ed essenziali. Per questo motivo, raccomandiamo agli utenti di verificare sempre le informazioni che intendono condividere, per evitare di contribuire all’aggravarsi del problema. Si possono facilmente verificare le notizie tramite alcuni semplici accorgimenti:

Fidarsi solo di siti di informazioni affidabili e convalidati

Accertarsi della veridicità delle informazioni ricevute tramite passaparola, WhatsApp e social media controllando i siti di informazione affidabili

Nel caso in cui fosse difficile confermare la veridicità delle informazioni, è meglio evitare di condividerle. In generale, bisogna sempre sentirsi responsabili dei contenuti condivisi e dei re-post.

