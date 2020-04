Coronavirus: donata un’app utile ad abbassare i livelli di stress di medici e infermieri

Profondamente è una “semplice” app ma che svolge un lavoro importante, ovvero contribuisce ad abbassare i livelli di stress, a rilassare e rigenerare ed è stata pensata per il personale sanitario che in questi giorni, in modo silenzioso, affronta l’emergenza Coronavirus, vivendo momenti di grande difficoltà.

L’app, messa a disposizione gratuitamente, è stata sviluppata in tempi record dal team design & mob dev dalla software house padovana Uqido in collaborazione con alcuni psicoterapeuti, che hanno fornito il metodo certificato che prevede il rilassamento profondo seguito da distensione immaginativa e ingiunzione alla rigenerazione.

“Il supporto psicologico è qualcosa che si considera ancora poco, ma aiuta molto” – commenta Ilaria, medico all’ospedale di Verona. “Noi oncologi avevamo una psicologa che lavora con noi da sempre e ci supporta da casa, ma gli altri specialisti non hanno nessuno o quasi.”

Come funziona Profondamente?

L’applicazione, frutto della condivisione di competenze in psicoterapia e training e tecnologia, invita all’ascolto di una traccia audio sulla base delle conoscenze relative all’attivazione neuronale e corticale della unità psiche-soma, e che per questo ha proprietà rilassanti e rigenerative. La sessione dura un arco di tempi di venti minuti, da poter sperimentare a fine turno o nei momenti di pausa, comodamente seduti o distesi, preferibilmente indossando cuffie auricolari.

“Mi piace sottolineare – commenta Pier Mattia Avesani, fondatore di Uqido – come la rapidità di esecuzione sia stata fondamentale visto che la sfida consisteva nell’ideare e sviluppare il progetto affinché fosse utile in questo momento. Siamo riusciti a realizzare un progetto completo, senza che nessun elemento fosse lasciato al caso. L’app è stata curata dai nostri designer nei minimi particolari, partendo dalla palette colori dove si sono scelte le gradazioni del blu in quanto il cervello rilascia ormoni calmanti quando è esposto a questo colore. In soli tre giorni è già stata utilizzata da 5.000 operatori, il 60% dei quali è tornato ad utilizzarla il giorno successivo, con feedback da parte di utilizzatori che ci hanno davvero emozionato, per questo speriamo che possa essere d’aiuto ad un numero sempre crescente di persone”.

Perché un’app per rilassarsi e gestire meglio lo stress?

“Nei momenti di difficoltà – spiega il dottor Donato Simone Frigotto, psicoterapeuta e trainer, esperto di metodi distensivi per ridurre lo stress che ha lavorato alla realizzazione di Profondamente – quando la paura e l’incertezza sono spesso presenti fuori e dentro di noi, la mente, da milioni di anni, si concentra maggiormente e ancora di più sui pericoli. E la sua reazione – la famosa “combatti o fuggi” – è istintiva e naturale, con l’obiettivo di proteggerci. Ma, alla lunga, quanto stress genera? Ora, immaginiamo che le persone così sotto stress siano proprio le persone che ci devono aiutare e salvare dalle difficoltà. Quante risorse (fisiche, mentali, emotive) hanno a loro disposizione? Le risposte che stanno arrivando da chi la usa sono molto positive, e particolarmente significative.”

Perché un gesto di solidarietà digitale?

L’app Profondamente è uno dei tanti gesti solidali arrivati in questo momento di emergenza, anche da parte di chi, pur non svolgendo una professione sanitaria, si sentiva di poter contribuire in qualche modo.

“Ci siamo chiesti – spiega uno degli ideatori del progetto, Fausto Panizzolo, fondatore di Moveo Walks – come, pur restando a casa, potevamo dare una mano, nel nostro piccolo, a chi si trova in prima linea a fronteggiare questa situazione di grave emergenza sotto forte stress. E questo è il nostro piccolo contributo”.