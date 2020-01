Pivot verso il futuro: come affrontare il cambiamento?

La continua evoluzione dello scenario e l’emergere di tecnologie digitali richiedono un radicale cambio di approccio per le imprese, il management ed il Sistema Paese: attori che, per sopravvivere, sono chiamati ad operare quella che Accenture definisce “la rotazione verso il nuovo”.

È questo il cuore di Pivot verso il futuro, volume a cura di Omar Abbosh, Paul Nunes e Larry Downes di Accenture, che, attraverso il racconto di casi di successo e fallimenti esemplari, intende fornire gli strumenti per aiutare le imprese a scoprire nuove fonti di valore da liberare e reinventare simultaneamente i loro business storici, quelli odierni e quelli emergenti in modo equilibrato, sostenibile e duraturo.

Leggendo questo libro i lettori potranno comprendere come la chiave per il successo sia riuscire ad operare il “wise pivot”, una gestione bilanciata dell’evoluzione tra il vecchio e il nuovo attraverso modelli operativi che sappiano gestire il nuovo in maniera costante. Un sistema di “re-invenzione” continua in cui l’innovazione è un’opportunità per massimizzare i benefici del cambiamento.

“Siamo immersi in una fase di trasformazione unica, senza precedenti storici” – afferma Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia. “Per fronteggiare le sfide dell’era post digitale, il management deve adottare una nuova forma mentis contraddistinta da flessibilità e reattività al cambiamento, bilanciando una leadership innovativa con elevate capacità gestionali, competenze tecnologiche e abilità quali visione critica, molteplicità di competenze, empatia e creatività. Si tratta di un percorso che coinvolge non solo le imprese ma l’intero Sistema Italia che deve mettere in discussione i modelli che ne hanno garantito il successo e rendere sistemiche le peculiarità del nostro DNA come ad esempio la vocazione al rischio tipica del nostro tessuto imprenditoriale, la capacità di reinventarsi e la predisposizione all’eccellenza. Si tratta, in altre parole, di intraprendere un percorso collaborativo finalizzato alla ricerca della propria identità per dare sostenibilità alla crescita e portare il valore su una dimensione di scala più elevata”.

“Qualsiasi azienda – commenta Paul Nunes, Global managing director Accenture Research e co-autore di Pivot to the future – può eseguire il proprio pivot e trasformare minacce esistenziali in preziose opportunità per liberare valore inespresso. Per fare ciò, tuttavia, sono necessarie le tre componenti di un wise pivot: sviluppare nuove strategie che permettano di liberare il valore intrappolato, agire simultaneamente sui tre fronti dell’innovazione – “old”, “now” e “new” – e rifocalizzare ripetutamente il business intorno a un nucleo di asset vecchi e nuovi. Questo libro si basa su oltre 2 anni di ricerche condotte da Accenture su migliaia di aziende di trenta settori industriali, ma è anche influenzato dal lavoro dei clienti e soprattutto dall’esperienza stessa di Accenture. Come descritto nel libro, anche Accenture è un’azienda in continua evoluzione che ha sperimentato in prima persona il wise pivoting, affrontando ondate potenzialmente distruttive di cambiamento e reinventandosi costantemente”.

Pivot verso il futuro aiuta dunque a comprendere tutte le componenti necessarie per abbracciare il cambiamento in atto, offrendo una strategia per gestire l’innovazione che sia perpetua, bilanciata e sostenibile nel tempo.

