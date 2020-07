Un “manifesto” per un’innovazione finanziariamente sostenibile

Dell Technologies propone il suo “manifesto” per aiutare le imprese a dare seguito agli investimenti in innovazione, nonostante le difficoltà legate al tema della liquidità, causate dal Covid-19.

Sono 5 suggerimenti operativi, in uno scenario in cui il digitale è diventato un asset ancora più cruciale per consentire la continuità del business e la produttività e in cui persone, aziende e governi si sono rivolti alla tecnologia per lavorare e continuare a offrire un servizio di alta qualità ai propri clienti:

Puntare sul “pay per use”. Utilizzare la tecnologia, cercando modalità che permettano di pagare i servizi IT solo quando li si utilizza, tramite un modello basato su abbonamento o consumo. Questa opzione è disponibile per un’ampia gamma di soluzioni IT, compresi i dispositivi client e l’infrastruttura di base. Prevedere l’evoluzione. Fare delle scelte che tengano conto del futuro, in particolare per le esigenze di aggiornamento tecnologico. Non centralizzare il “cloud pubblico”. Per quanto concerne la strategia cloud, evitare di avere un unico fornitore di cloud pubblico; è molto più funzionale gestire i costi, i rischi e i dati, dividendo le operazioni IT su più cloud pubblici e privati. Costi efficienti. Esaminare le opzioni e cercare soluzioni finanziarie intelligenti che offrano interessi zero o bassi e/o pagamenti dilazionati. Un’altra soluzione è riunire tutti i costi in un unico piano di pagamento, che potrebbe rendere più facile il rispetto del budget stabilito in partenza. Fare leva sul leasing. Preferire un’opzione che permetta di utilizzare l’attrezzatura in locazione, sia essa nuova o ristrutturata. La locazione di apparecchiature rinnovate può anche aiutare l’azienda a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.

“Stiamo entrando in un periodo storico in cui il digitale diventerà sempre più pervasivo e integrato nella vita delle persone e nel business di qualsiasi impresa”, ha commentato Carlo Sarboraria, Regional Sales Director Italia & Svizzera DFS di Dell Technologies. “In questo contesto, molto spesso, fare leva sulla giusta tecnologia può presentare una serie di ostacoli, sia dal punto di vista della scelta delle soluzioni sia delle modalità di finanziamento. Con questo breve ‘manifesto’, vogliamo dare alle aziende la possibilità di orientarsi per portare avanti gli irrinunciabili investimenti in innovazione nella massima sostenibilità finanziaria, consci delle attuali condizioni di mercato e dei flussi di cassa post Covid-19”.

Copia & Incolla: perché questo titolo? Perché i contenuti di questa categoria sono stati pubblicati SENZA ALCUN INTERVENTO DELLA REDAZIONE. Sono comunicati stampa che abbiamo ritenuto in qualche modo interessanti, ma che NON SONO PASSATI PER ALCUNA ATTIVITÀ REDAZIONALE e per la pubblicazione dei quali Tech Economy 2030 NON RICEVE ALCUN COMPENSO. Qualche giornale li avrebbe pubblicati tra gli articoli senza dire nulla, ma noi riteniamo che non sia corretto, perché fare informazione è un’altra cosa, e li copiamo ed incolliamo (appunto) qui per voi.