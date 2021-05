Cisco Italia, al via la Green & Blue Marathon: una maratona di idee per la sostenibilità

Raccogliere idee e realizzare progetti affinché il digitale possa diventare l’acceleratore del cambiamento. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa “Green & Blue Marathon”, una maratona di idee per la sostenibilità che Cisco Italia presenta oggi, insieme a Officine Italia e in collaborazione con Codemotion.

La maratona di idee prenderà il via l’11 maggio e avrà la forma di un hackathon che finirà il 25 giugno. Studenti, startupper, innovatori potranno scatenare la loro creatività proponendo progetti in una Green & Blue Smart Marathon.

Con questa iniziativa, Cisco intende creare un ecosistema dove concretezza e inclusività sono le parole chiave, coinvolgendo cittadini, aziende, e istituzioni nella realizzazione di iniziative in cui il digitale è lo strumento che abilita la transizione ecologica e la circolarità.

Di questo ecosistema faranno parte i giovani talenti italiani (tra cui gli studenti del programma Cisco Networking Academy) che svilupperanno e presenteranno le loro idee; le grandi aziende italiane che stanno già lavorando attivamente alla realizzazione di progetti “green and blue” innovativi e che ispireranno i ragazzi attraverso una serie di incontri organizzati da Officine Italia; i partner di Cisco, che vorranno supportare la realizzazione dei progetti giudicati più interessanti; le Istituzioni, presso cui Cisco si farà portavoce delle idee e dei progetti emersi.

“La realizzazione di un futuro più inclusivo è, oggi più che mai, alla nostra portata, grazie ad un piano di rilancio in cui transizione ecologica e digitale sono temi portanti”, ha commentato Gianmatteo Manghi, nuovo Amministratore Delegato di Cisco Italia. “I nostri giovani hanno dimostrato in più occasioni di avere una spiccata sensibilità verso il tema della sostenibilità e ci è sembrato quindi naturale renderli protagonisti della creazione del loro futuro”.

La challenge

Green & Blue Smart Marathon (temi: Smart Mobility, Smart Building, Smart Citizen, Smart Utilities) In un mondo connesso, oggetti e strutture potrebbero dare vita ad una matrice informativa fatta di interazioni cose/ambiente e cose/uomo che messe alla base della progettazione e dell’innovazione tecnologica e digitale (Blue) permetterebbero di sviluppare soluzioni sempre più intelligenti e proiettare la società e il contesto urbano in un futuro sostenibile (Green).

