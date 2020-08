Spazio alla tecnologia che abilita il progresso umano: parla Fabio Funari di DellTecnologies

“Contribuire positivamente al costante progresso umano è uno degli obiettivi più importanti e per questo DellTecnologies è fortemente impegnata a sostenere iniziative innovative, sostenibili per promuovere la diversità e l’inclusione. Non solo. Il rispetto del pianeta, la difesa della cultura e delle identità individuali, la ricerca del benessere collettivo sono per la società valori irrinunciabili“. Il concetto di sostenibilità per Fabio Funari, Sales Director del settore pubblico di DellTecnologies, è contenuto in questa sintesi.

Ma come questo si traduce in azioni concrete?

Già nel 2013 il tema della sostenibilità era in cima all’agenda strategica di DellTechnologies: prende vita, infatti, in quell’anno il programma Legacy of Good ponendosi diverse sfide da raggiungere entro il 2020. Nel 2017 l’azienda presenta un nuovo piano di responsabilità e innovazione con ambiziosi obiettivi che sono alla base del piano Progress Made Real 2030 che traghetterà Dell fino al 2030 e si fonda sulla convinzione che la tecnologia e i dati, combinati con la volontà e la passione dei singoli, siano e saranno sempre una forza positiva per il progresso umano. A luglio 2019 abbiamo annunciato il superamento, in anticipo sui tempi previsti, di oltre il 75% degli obiettivi delineati nel piano è il caso del riciclo di oltre 907.000 tonnellate di componenti elettronici, la presenza nei nuovi prodotti e soluzioni di Dell Technologies di circa 46.000 tonnellate di contenuto riciclato, plastica e altri materiali sostenibili, la realizzazione di iniziative di sostenibilità in tutte le sedi DellTechnologies. Non meno importanti, la donazione di 5 milioni di ore di servizio a favore di iniziative di volontariato, di mentoring per studenti e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche no-profit, senza dimenticare i programmi di riduzione dell’utilizzo di acqua nella fase di produzione e dell’impatto energetico del portfolio di prodotti, che si stanno avviando velocemente a raggiungere gli obiettivi prefissati. Se come azienda leader nel settore ICT Dell Technologies contribuirà a guidare il progresso umano attraverso la tecnologia e l’innovazione supportando le imprese nel loro percorso di digitalizzazione, internamente si propone di essere una azienda responsabilmente attenta all’individuo e alla collettività operando per assicurare – tra i vari temi – una forza lavoro inclusiva basata sulla diversità e sull’inclusione. Il programma Progress Made Real 2030 si concentra su aree che riteniamo fondamentali per creare un impatto sociale positivo: promuovere la sostenibilità, coltivare l’inclusione, migliorare le condizioni di salute, l’educazione e le opportunità economiche delle persone. Alla base delle strategie di impatto sociale e corporate di Dell Technologies ci sono ovviamente etica e privacy che sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030. Abbiamo anche introdotto un moonshot goal in ognuna di queste aree: un invito all’azione per tutti i collaboratori, i partner e i clienti a unire le proprie forze per raggiungere ciò che, al momento, può sembrare oltre i nostri limiti. A partire dal nostro primo moonshot goal, pensiamo alla tutela dell’ambiente in tutto ciò che facciamo. Per ogni prodotto acquistato da un cliente, riutilizzeremo o ricicleremo un prodotto equivalente. Il 100% degli imballaggi sarà realizzato con materiale riciclato o rinnovabile. E oltre la metà del contenuto del nostro prodotto sarà realizzato con materiale riciclato o rinnovabile. Il nostro secondo moonshot goal riguarda un maggiore livello di inclusione: infatti, entro il 2030, il 50% della nostra forza lavoro globale e il 40% dei nostri leader globali saranno rappresentati da donne. Il nostro terzo moonshot goal è quello di promuovere iniziative in ambito sanitario, dell’istruzione ed opportunità economiche con un impatto positivo per 1 miliardo di persone, facendo leva sulla nostra tecnologia e sulle nostre forze aziendali su larga scala. Il quarto moonshot goal consiste nel raggiungimento, entro il 2030, dell’automatizzazione completa dei nostri processi di controllo dei dati, rendendo più semplice per i nostri clienti il controllo dei loro dati personali. Misureremo la situazione su tutti i moonshot goals e renderemo visibile lo stato d’avanzamento delle attività sul nostro sito.

Quanto impatta la sostenibilità nel modello di produzione di DellTechnologies?

Il concetto di sostenibilità, definito come Advancing Sustainability, è sempre stato importante per noi. Siamo costantemente alla ricerca di modi per innovare e ridurre il nostro impatto ambientale. Sono fondamentalmente tre le aree aree chiave che abbiamo individuato: accelerare l’economia circolare, proteggere il nostro pianeta e collaborare con i nostri clienti e partner per fare lo stesso e, in ambito supply chain, sostenere le molte persone che costruiscono i nostri prodotti. Per chi non ha familiarità con l’economia circolare, per comprenderla a volte aiuta pensare al suo contrario: l’economia lineare. Ovvero, prendiamo le risorse, le trasformiamo in qualcosa che usiamo e poi le buttiamo via. Gettandole via, significa che non verranno più riutilizzate o riciclate. Invece, noi progettiamo prodotti avendo chiaro in mente l’intero ciclo di vita. Che cosa accadrà al display, alla plastica utilizzata nello chassis o alla scheda madre quando il laptop sarà sostituito? L’idea alla base di un’economia circolare è quella di far circolare le cose. DellTechnologies è da sempre impegnata nell’accelerare l’economia circolare ed evitare che tutti i rifiuti elettronici finiscano nelle discariche. Forniamo soluzioni di riciclaggio che proteggono i dati dei nostri clienti, salvaguardano la reputazione del loro marchio, riutilizzano materiali preziosi e riciclano responsabilmente. Dal 1996, Dell Technologies offre una varietà di servizi sicuri per consumatori e aziende di tutto il mondo. Ma l’economia circolare non riguarda solo il riciclo. Inizia dalla fase del design e dalle scelte che facciamo sui materiali che utilizziamo. Anche qui, sono stati fatti grandi progressi grazie all’utilizzo di materiali sostenibili. Prodotti come i nostri modelli di personal computer Optiplex, Precision e Latitude contengono già materie plastiche riciclate post-consumo, che vanno da concentrazioni dell’8% a quasi il 50%. Vorrei sottolineare il nostro lavoro con la fibra di carbonio riciclata. Prendiamo la fibra di carbonio residua nell’industria aerospaziale e la incorporiamo nei nostri prodotti. Dal 2015 Dell Technologies ha impedito che oltre 100.000 Tonnellate di fibra di carbonio finissero in discarica. Abbiamo raggiunto molti primati nel settore per l’utilizzo di materiali innovativi all’interno dei nostri prodotti e prevediamo di continuare in questa direzione. E’ anche importante parlare della nostra vasta e complessa Supply Chain, che coinvolge centinaia di migliaia di persone. Con la sua presenza a livello globale, Dell Technologies sente la responsabilità di spingere e puntare verso i più alti standard. Ci chiediamo sempre “come possiamo continuare a creare un impatto sociale positivo tramite la Supply Chain?” Come condizione imprescindibile per collaborare con noi, tutte le aziende fornitrici devono accettare contratti con elevati standard qualitativi su pratiche etiche, rispetto e dignità per tutti coloro che creano i nostri prodotti. Aiutiamo, collaboriamo con i nostri fornitori affinché questi requisiti siano rispettati, attraverso approfondimenti, training rafforzati da un programma di audit completo ed interventi di correzione laddove necessario. Il tour annuale – dedicato ai nostri clienti – presso una struttura produttiva DellTechnologies è un esempio del nostro impegno di promozione della trasparenza. Ci concentriamo anche sulla protezione, lo sviluppo e il coinvolgimento dei lavoratori. Collaboriamo, inoltre, con i fornitori per fornire programmi che aiutino i dipendenti a migliorare le competenze necessarie per la propria crescita personale, il che a sua volta rende la nostra Supply Chain un luogo più attraente in cui lavorare. Non stiamo agendo da soli. Siamo onorati di essere membri fondatori di Responsible Business Alliance (RBA) che supporta i diritti e il benessere delle persone che operano nella Supply Chain tecnologica globale. L’RBA trova continuamente opportunità per stimolare cambiamenti positivi e migliorare i progressi nel nostro settore attraverso il suo lavoro.

Ci sono vantaggi effettivi per l’azienda e i clienti? Quali?

Assolutamente sì. Mettere la sostenibilità al centro delle proprie strategie porta ad ottenere dei concreti vantaggi:

costante spinta verso l’innovazione

ottimizzazione delle catene di produzione

creazione di prodotti sempre più efficienti e a basso consumo energetico (miglior TCO, produttività più elevata, costi operativi ridotti)

(miglior TCO, produttività più elevata, costi operativi ridotti) alto livello di soddisfazione del cliente (NPS) ed alta propensione ad acquistare da chi pone attenzione alla sostenibilità

(NPS) ed alta propensione ad acquistare da chi pone attenzione alla sostenibilità elevato livello di soddisfazione interna dei propri dipendenti con forte propensione a rimanere in azienda ed a consigliarla ai propri amici

con forte propensione a rimanere in azienda ed a consigliarla ai propri amici diffusione di una cultura aziendale basata sulla diversità e l’inclusione che attrae talenti favorendo lo sviluppo di nuove ide.

E c’è molto di più.

Qual è il ruolo delle certificazioni quando si lavora in un quadro di sostenibilità?

I partner che collaborano con noi per lo sviluppo del mercato prestano naturalmente molta attenzione alle competenze tecnologiche. Ed è questo il caso di BSistemi, Titanium Partner di DellTechnologies. Ma non solo. Oggi il numero di partner di canale attenti a tematiche legate alla sostenibilità è in costante crescita. Lo sviluppo del business nel quotidiano è accompagnato sempre più da un approccio responsabile e coerente con pratiche etiche sostenibili e con misure ed accorgimenti volti a proteggere il nostro pianeta.

Quali le certificazioni alle quali guardare con attenzione?

Relativamente alla proposizione delle soluzioni DellTechnologies, i Partner che abbracciano il nostro Programma di Canale devono soddisfare requisiti e percorsi di certificazioni strutturati ed accurati per offrire al cliente elevati livelli di competenza e preparazione. I Partner Titanium, come BSistemi, devono poter fornire soluzioni e servizi in grado di seguire il cliente nella sua crescita del business e dell’infrastruttura. Bsistemi ha conseguito, inoltre, le certificazioni che sostengono e promuovono la salute e la sicurezza ambientale, tra le quali: ISO 9001, ISO 27001 e ISO 14001. Relativamente a quest’ultima, ridurre l’impatto sull’ambiente è una prerogativa di BSistemi finalizzata alla creazione di un ecosistema migliore, la tutela ambientale è per il Partner una priorità e per questo motivo abbiamo scelto di aderire volontariamente al sistema di gestione che la norma ISO 14001:2015, riconosciuta a livello internazionale, impone, un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività.

Ottimismo o pessimismo circa il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030?

La sostenibilità è al centro di tutto ciò che facciamo. E per raggiungere i Moonshot Goal che ci siamo prefissati dobbiamo crederci, dobbiamo essere ottimisti. Non abbiamo ad oggi tutte le risposte su come raggiungeremo questi obiettivi. Questa sarà una grande impresa che richiederà ingegno, innovazione e investimenti. I materiali cambieranno, la scienza evolverà, le nuove tecnologie forniranno nuovi modelli per le Supply chain. Sappiamo che non possiamo arrivarci da soli: avremo bisogno che tutto l’ecosistema clienti-partner-fornitori collabori e si impegni per raggiungere quegli obiettivi. Noi crediamo che fissando obiettivi ambiziosi, continueremo ad inviare segnali forti, per noi e in tutto il nostro settore, per un invito all’azione, guidando le nuove innovazioni e mettendo al centro la sostenibilità.

Quale il goal sul quale potremmo raggiungere i risultati sperati e quale il ruolo del digitale?

La tecnologia e l’innovazione sono centrali nel raggiungimento dei 17 SDGs. Con l’utilizzo della tecnologia si può intervenire in tutti gli ambiti, dalla povertà, con la creazione di posti di lavoro, il migliore sfruttamento delle risorse del nostro pianeta, alla sanità con strumenti sempre più potenti che consentano l’individuazione e la cura di gravi malattie. L’istruzione potrà essere portata ovunque e le comunità potranno costruire il loro percorso verso una condizione di vita migliore. Con la tecnologia potremo elaborare sistemi per ridurre o frenare definitivamente l’inquinamento sfruttando fonti di energia rinnovabili e contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici. Ma abbiamo bisogno che tutti lavorino insieme per proteggere il nostro pianeta, creare un mondo più diversificato e inclusivo ed utilizzare la tecnologia laddove sia in grado di abilitare il progresso umano. Se riusciremo a farlo tutti insieme, potremo raggiungere tutti i goal 2030!