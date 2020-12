La formazione in ambito digitale. Le nuove skill indispensabili nell’ecosistema lavoro

Il cambiamento digitale fa parte della quotidianità: dagli acquisti in app, ai risultati di ricerca istantanei che indicano il luogo migliore in cui poter gustare un ottimo piatto caldo, dalle applicazioni per il fitness, a quelle utili per il lavoro. In poche parole, si vive con gli occhi attaccati allo schermo di un cellulare o di un computer tutti i giorni e per buona parte della giornata. Ormai, anche quando si cammina per strada si guarda ben poco all’ambiente che c’è intorno e si è invece concentrati sul piccolo mondo virtuale che vive all’interno dello smartphone o del tablet.

Il cambiamento in corso e le nuove sfide per le aziende

Se tutti i consumatori cambiano abitudini di consumo, di informazione e di scelta, ovviamente il mercato deve seguire il trend per poterli intercettare e poter offrire loro i migliori prodotti o servizi. Come un percorso tracciato da seguire, il mondo degli utenti si sposta e di conseguenza le aziende si spostano con essi, per trovare nuovi modi di interazione e di dialogo con il pubblico. È un’esigenza nata dal gioco forza del cambiamento digitale: nuovi canali di comunicazioni e nuovi modi comunicare, nuovi strumenti di analisi e nuove strategie da implementare nate per soddisfare il bisogno di comodità e di perenne reperibilità dei beni a cui gli utenti sono ormai abituati, senza però dimenticare la necessità della fisicità degli oggetti e dei servizi. In uno scenario simile, le sfide per le aziende sono centuplicate: i modi di interagire si sono moltiplicati a dismisura, i canali da controllare e da gestire ugualmente, ma, al contempo, va salvaguardato, e curato con la cura di sempre, il desiderio sociale di interazione, come il contatto umano (diretto o mediato da telefoni e messaggi). In questo contesto, ogni figura professionale deve aggiornarsi e restare al passo con i tempi e con i mutamenti socio economici imposti dal cambiamento digitale.

Le nuove sfide per i professionisti che non vogliono restare indietro

In un mondo in costante cambiamento, “chi si ferma è perduto”. Per chi si sta appena affacciando nel mondo del lavoro o per chi ha già anni di esperienza alle spalle, il modo per rendere competitivo il proprio Curriculum Vitae e diventare un candidato interessante per le aziende passa per la formazione digitale. I corsi di sviluppo web e big data analysis sono fra i più richiesti nel mercato del lavoro e l’offerta formativa disponibile tramite le nuove metodologie di apprendimento, che non richiedono più presenza in aula ma permettono di gestire tempistiche e quantità dei contenuti da studiare, ha democratizzato il processo formativo. La possibilità di evolvere come professionista non è più solo ristretta a chi ha tanto tempo libero, ma diventa usufruibile anche a chi ha un impiego full time e cerca un’occasione per fare carriera nella sua azienda o perché vuole semplicemente cambiare e aprirsi a nuovi e più interessanti scenari. Investire in una formazione del genere non è mai tempo perso: sebbene le tecnologie evolvano e le metodologie siano in continuo cambiamento, con la formazione si gettano delle basi solide che, per restare sempre competitive, vanno solo aggiornate di tanto in tanto.

Crea il tuo cambiamento, cambia lavoro o cresci nel tuo attuale impiego, non aspettare di diventare obsoleto, aggiornati subito.