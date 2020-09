5 cose che miglioreranno la vita grazie a 5G

Tempi di risposta molto rapidi, maggiore velocità nell’elaborazione dei dati e la possibilità di avere più dispositivi connessi in contemporanea. Il 5G permetterà a diverse tecnologie di raggiungere il pieno potenziale con un aumento della digitalizzazione nelle industrie e in comparti tradizionalmente fisici. G+D Mobile Security, l’azienda internazionale specializzata in soluzioni di sicurezza mobile, delinea cinque innovazioni e opportunità tecnologiche che diventeranno realtà quotidiana grazie alla rete wireless 5G.

Telemedicina

Poche innovazioni tecnologiche che sfruttano i vantaggi del 5G hanno la capacità di salvare tante vite quanto la telemedicina, uno strumento che sfrutta le telecomunicazioni a supporto dei medici che forniscono assistenza sanitaria da remoto, spesso connettendosi con lunghe distanze. Se per il sistema sanitario rappresenta di certo un beneficio, per i più vulnerabili della società il 5G sarà davvero un elemento di notevole cambiamento.

Infatti, sono molte le persone anziane, soprattutto quelle che vivono nelle aree rurali, che insieme ai disabili devono affrontare diversi ostacoli per accedere all’assistenza sanitaria, per questa ragione l’avvento della telemedicina, disponibile su larga scala, migliorerà significativamente la loro vita.

Quando i consumatori avranno a disposizione le tecnologie 5G a casa, potranno utilizzare i propri dispositivi per richiedere appuntamenti di telemedicina con medici professionisti senza uscire di casa.

Video in streaming

Negli ultimi anni, ma soprattutto in questi mesi di emergenza sanitaria con conseguente lockdown, la quantità di contenuti video su richiesta è esplosa, basti pensare all’uso quotidiano di Netflix, Amazon Prime e la fruizione di contenuti ultra-HD da parte di molti italiani.

Tuttavia, seppur le dimensioni degli schermi di smartphone e tablet sono diventate più grandi e in grado di mostrare contenuti video ad alta definizione, la velocità dei dati della rete mobile e i prezzi hanno limitato la qualità disponibile per la maggior parte dei consumatori.

Lo streaming live 4K diventerà possibile solo con lo sviluppo delle tecnologie di rete wireless 5G: le aziende potranno creare contenuti video di altissima qualità senza la preoccupazione che la rete dei consumatori non sia in grado di gestire il carico di dati. Poiché le aspettative sulla qualità dello streaming video continuano a crescere rapidamente, il 5G ha il potere di creare opportunità, consentire alle aziende di soddisfare queste nuove esigenze e offrire un servizio notevolmente ottimizzato.

Realtà Virtuale e Realtà Aumentata



Il potenziale della realtà virtuale e della realtà aumentata (VR e AR) sarà in grado di cambiare radicalmente l’esperienza di intrattenimento dei consumatori e offrire nuove interessanti applicazioni aziendali. Dal settore del gaming, con videogiochi ancora più coinvolgenti, al servizio di teleconferenza sempre più immersive fino alla creazione di procedure in real time adottate all’interno dei progetti di costruzione nel settore edile. Le applicazioni sono davvero infinite, anche grazie all’’implementazione della rete wireless 5G, destinata a svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro della VR e AR, caratterizzata dell’elevata ampiezza della banda e ancora più avanzata in termini di velocità.

Sebbene siano stati rilasciati innovativi dispositivi con funzioni di realtà virtuale e aumentata, il loro prezzo e la relativa mancanza di applicazioni concrete ne hanno ostacolato l’utilizzo. L’avvento del 5G consentirà alla VR e AR di essere maggiormente stabili per l’utilizzo in tempo reale, così da aumentarne l’appetibilità da parte dalle grandi aziende.

Il mondo dei droni



La connessione 5G può trasformare i droni in strumenti di connettività straordinariamente versatili per aziende e consumatori.

La latenza ultra bassa del 5G consente ai droni di essere utilizzati per ottenere una visione chiara in situazioni di emergenza con una condivisione rapida dei dati sensibili in tempo. Nel settore retail, i droni potranno davvero essere impiegati nella fase di consegna sia all’interno del comparto business sia consumer, riducendo drasticamente i tempi di consegna. Inoltre, si prevede che l’effetto economico del settore sarà significativo.

Veicoli a Guida Automatica

Fino ad oggi, la tecnologia non è stata in grado di eguagliare la visione futuristica delle auto a guida autonoma. Si stima che la rete wireless 5G offrirà una velocità fino a 100 volte più veloce rispetto al 4G, un upgrade vitale per le auto autonome che richiedono una rete radicalmente più veloce.

Infatti, i veicoli a guida automatica sono sicuri ed efficaci ma devono avere la capacità di prendere decisioni in tempo reale, attraverso l’accesso a una serie di dati elaborarli in un istante.

Il 5G costituisce solo un componente delle innumerevoli tecnologie necessarie per rendere queste auto una realtà, ma senza la rete 5G saranno praticamente impossibili da utilizzare.

Sono stati mossi differenti problemi etici e di sicurezza collegati ai veicoli autonomi, ma con l’ottimizzazione dei sistemi che sfruttano l’intelligenza artificiale e l’arrivo del 5G, in grado di gestire un carico importante di dati, i vantaggi saranno di certo superiori agli aspetti negativi.

