Droni e Coronavirus: Cina li utilizza per prevenire i contagi. E in Italia?

In Cina, a fine gennaio 2020 sono stati utilizzati dei Droni multirotore, ovvero dei piccoli aeromobili radiocomandati con più eliche, per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Le modalità di utilizzo dei Droni multirotore in Cina sono state principalmente due:

Spruzzare disinfettante : droni, dotati di serbatoi e ugelli per l’erogazione spray, sono stati utilizzati nel tentativo di disinfettare città e villaggi. Questo anche per raggiungere velocemente luoghi che normalmente non sono agilmente accessibili come tetti, giardini, cortili interni e altro ancora. Un drone di questo tipo riesce a erogare disinfettante su aree fino a 16000 metri quadrati, il tutto in una mattina di lavoro.

: droni, dotati di serbatoi e ugelli per l’erogazione spray, sono stati utilizzati nel tentativo di disinfettare città e villaggi. Questo anche per raggiungere velocemente luoghi che normalmente non sono agilmente accessibili come tetti, giardini, cortili interni e altro ancora. Un drone di questo tipo riesce a erogare disinfettante su aree fino a 16000 metri quadrati, il tutto in una mattina di lavoro. Comunicare messaggi con altoparlanti e con cartelloni ben visibili: droni opportunamente modificati per portare in volo altoparlanti e cartelloni ben visibili, negli scorsi mesi hanno volato in alcune città cinesi, per ricordare ai passanti di indossare mascherine, di lavarsi le mani con il sapone una rientrati in casa o nel posto di lavoro, e per informare sullo stato della situazione.

In Italia le persone lavorano con i Droni?

Proviamo a fare brevemente il quadro della situazione:

L’ENAC , Ente Nazionale Aviazione Civile, regola il volo dei Droni civili : attualmente il regolamento ufficiale è arrivato all’edizione 3.

, Ente Nazionale Aviazione Civile, : attualmente il regolamento ufficiale è arrivato all’edizione 3. Attualmente, in Italia, l’industria del lavoro con i Droni è stimata nel 2020, a 100 milioni di euro di valore secondo uno studio dell’Osservatorio Droni della School of Management del Politecnico di Milano.

In Italia, a molte persone il lavoro con i droni sembra futuristico, ma di fatto, ad oggi, diverse aziende richiedono attivamente i servizi con i droni. Il lavoro con i droni, i servizi con i droni, sono sempre più diffusi e richiesti anche nel nostro Paese.

Alcuni esempi di servizi con i droni, che negli scorsi mesi venivano richiesti dalle aziende Italiane erano:

Ispezioni tetti e coperture industriali

Ispezioni termiche con termocamera per impianti di pannelli solari

Ispezioni ponti

Fotogrammetria (misurazione per immagini) di cantieri edili

Fotogrammetria (misurazione per immagini) per valutare il volume dei rifiuti delle discariche

Indici di vegetazione per l’agricoltura di precisione dei vigneti e dei campi di mais

Riprese aeree pubblicitarie di immobili in vendita

Riprese aeree pubblicitarie di attività turistiche

“Il mio personale parere è che, appena l’Italia riapre, i servizi con i droni saranno qualcosa che darà nuove possibilità lavorative a molte persone. Quello dei droni è un settore che sta coinvolgendo sempre più Italiani. Le nuove tecnologie, secondo me, sono la strada per una ripartenza positiva.” – ha detto Andrea Zamuner Cervi, amministratore di ProjectEMS srl. “La chiave è unire tecnologie come i droni con la visibilità online. Le nuove tecnologie e le potenzialità dell’online, secondo me, al termine di un periodo come questo, sono la chiave per una ripartenza positiva. Adesso siamo quasi tutti a casa: voglio invitare tutti, ma soprattutto gli appassionati di tecnologia e tutte le persone sono interessate a scoprire nuovi orizzonti lavorativi, a studiare il mondo del lavoro con i droni. In Italia dovremmo studiare di più le potenzialità delle tecnologie emergenti, in Italia, secondo me, dovremmo studiare maggiormente le potenzialità dei droni. Il mio è un invito per tutti.”

