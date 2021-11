Auto elettriche in Italia: il mercato schiaccia l’acceleratore

Oggi in Italia circolano 200mila veicoli elettrici, pari al 4% delle immatricolazioni totali, ma è prevista una forte crescita già entro il 2025. I ritmi di sviluppo dipenderanno da scelte politiche e strategiche, come rimarca la quinta edizione dello Smart Mobility Report, realizzato dall’Energy&Strategy Group, centro di ricerca della School of Management del Politecnico di Milano

Non è certo un caso se le tante iniziative che puntano alla decarbonizzazione dedicano una particolare attenzione alla “mobilità pulita, sicura e connessa”. L’ultima annunciata è il maxi-pacchetto ‘Fit for 55’, con cui la Commissione europea intende ridurre le emissioni del 55% al 2030 e del 100% al 2050.

Il fatto è che in Italia i trasporti sono il primo settore per emissioni di gas a effetto serra, con 104 milioni di tonnellate di CO 2 equivalente nel 2018, per il 93% dovuti alla mobilità su strada. Mentre nel mondo sono ‘solo’ il secondo settore per emissioni inquinanti, con 8,2 miliardi di tonnellate su 49 totali, con una crescita del +80% dal 1990.

Per abbatterle? Servirà anche, e molto, la mobilità digitale: la mobilità automatizzata e un sistema di gestione del traffico intelligente, entrambi resi possibili dalla digitalizzazione, che renderanno il trasporto più efficiente e pulito.

La quinta edizione dello Smart Mobility Report, realizzato dall’Energy&Strategy Group, centro di ricerca della School of Management del Politecnico di Milano, è un condensato di numeri e dati, molto utili a tracciare lo stato dell’arte e le prospettive della mobilità innovativa in Italia e all’estero.

In Europa un milione e 300mila nuove e-car in un anno

In Europa sono state immatricolate un milione e 300mila auto elettriche nel corso del 2020. Il primo mercato europeo si conferma la Germania, con più di 394mila vetture immatricolate (+260% rispetto al 2019), seguito dalla Francia, con oltre 185mila nuove e-car (+200%), e dal Regno Unito (175mila, +140%).

Al quarto posto si classifica la Norvegia, con circa 106mila auto (+33%), seguita da Svezia ed Olanda, rispettivamente con 94mila (+130%) e 89mila (+34%) auto elettriche immatricolate.

La mobilità elettrica italiana è in forte crescita, ma servono ulteriori sforzi per raggiungere gli obiettivi del Pniec di 6 milioni di mezzi elettrici circolanti al 2030

L’Italia ha guadagnato tre posizioni all’interno della Top-10 europea rispetto al 2019 – passando dal decimo al settimo posto per numero di immatricolazioni – con le quasi 60mila vetture immatricolate (+250% rispetto al 2019). Di queste, circa 32mila sono ‘full electric’ (+200% rispetto al 2019), e 27mila ibride (+330% in un anno).

Oggi in Italia circolano 200mila auto elettriche, pari al 4% delle immatricolazioni totali. In pratica, la mobilità elettrica italiana è in forte crescita, e tuttavia servono ulteriori sforzi notevoli per raggiungere gli obiettivi del Pniec (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima) di 6 milioni di mezzi elettrici circolanti al 2030, e la mobilità a emissioni zero al 2050 auspicata dai provvedimenti normativi comunitari.

Considerando anche biciclette (+44% sul 2019), motocicli (+210%) e bus (+49%), i mezzi elettrici immatricolati in Italia nel 2020 sono cresciuti del 60%, ma rappresentano solo l’1% del parco circolante.

I tre fattori principali nella crescita delle auto elettriche

“Un’azione di Policy più decisa, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione comunitari, ci permetterebbe di arrivare fino a 8 milioni di auto elettriche sulle strade, con un volume d’affari associato di 245 miliardi di euro”, sottolinea Simone Franzò, direttore dell’Osservatorio Smart Mobility del Politecnico di Milano, “e a ciò si aggiunge un calo di emissioni di CO 2 del 42% secondo le nostre stime, che ipotizzano il rispetto delle soglie emissive stabilite dall’Ue e la parziale dismissione dei mezzi più inquinanti”.

Un’azione di Policy più decisa, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione comunitari, ci permetterebbe di arrivare fino a 8 milioni di auto elettriche sulle strade, con un volume d’affari associato di 245 miliardi di euro

Le auto elettriche nel 2020 sono state comprate in particolare al Nord (67% del totale), seguito dal Centro (26%) e dal Sud (7%), con una distribuzione regionale molto diversa: è il risultato, tra le altre cose, del diverso grado di diffusione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico e degli incentivi locali all’acquisto o all’utilizzo dei veicoli elettrici.

La crescita dell’ultimo periodo è dovuta a tre fattori principali. Il primo è il potenziamento degli incentivi all’acquisto. Il secondo, l’ulteriore incremento dei modelli elettrificati offerti dalle case automobilistiche, che puntano decisamente su questo mercato. A luglio 2021 erano 116 i veicoli plug-in (che si ricaricano dalla rete elettrica), un terzo in più del 2020, di cui 71 ibridi (Phev) e 45 ‘full electric’ (Bev).

Ciò significa che dal 2015 sono quasi sestuplicati, con un’accelerazione nell’ultimo triennio, e oggi coprono pur non in modo omogeneo tutti i segmenti e le fasce di prezzo. Il terzo fattore trainante è il potenziamento dell’infrastruttura di ricarica ad accesso pubblico, che a luglio 2021 contava circa 21.500 punti di ricarica (+34% rispetto a un anno prima), in particolare concentrati in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Trentino Alto Adige, Lazio e Veneto.

Auto elettriche: ecco che cosa dobbiamo attenderci da qui al 2030

“Serve un deciso supporto normativo a favore della mobilità sostenibile, che può abilitare in un decennio un giro d’affari pari almeno a 200 miliardi di euro, includendo l’acquisto dei veicoli e lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica, con potenziali benefici per tutta la filiera”, rimarca Franzò.

Francia, Germania e Spagna, ad esempio, hanno deciso di supportare maggiormente l’acquisto di veicoli elettrici, il cui elevato costo iniziale rispetto alle auto tradizionali rimane in Italia il principale scoglio da superare.

Che cosa dobbiamo attenderci, quindi, in Italia da qui al 2030? “Una forte crescita dei veicoli elettrici già entro il 2025, e ancora più marcata tra il 2025 e il 2030”, anticipa Franzò, “ma con una forbice che va dai 4 agli 8 milioni di mezzi circolanti elettrici, oltre il 20% del totale”, a seconda di quali iniziative si metteranno in campo.

Quando si parla di elettrificazione del parco auto non si deve rimaner vittime di facili entusiasmi. Ogni vettura immatricolata è una batteria in più circolante, e le batterie pongono ad oggi tre problemi: come vengono prodotte, come vengono ricaricate, come vengono riciclate