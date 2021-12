10 minuti con … la Green Economy

Questa panoramica di scenario della rubrica ‘10 minuti con …‘ – dopo aver trattato temi come Rinnovabili e Decarbonizzazione – questa volta è dedicata alla Green Economy, che in gran parte abbraccia anche quelli precedenti.

A essere precisi, secondo la definizione che ne da l’enciclopedia Treccani, si tratta di “un modello teorico di sviluppo economico che prende in considerazione l’attività produttiva, valutandone sia i benefici derivanti dalla crescita, sia l’impatto ambientale provocato dall’attività di trasformazione delle materie prime”. In pratica, ci si pone il problema di come rendere l’ambiente, la vita e lo sviluppo sul Pianeta più sostenibili, oggi ma soprattutto domani e per le nuove generazioni.

Si tratta quindi di un tipo di economia e di sviluppo che prende in esame anche l’impatto che avrà sulle risorse naturali, e punta a ridurre le emissioni di CO 2 e l’inquinamento, a conservare l’ecosistema e le biodiversità.

Un mondo fatto di mille sfaccettature, realtà e prospettive, a cui sono dedicati in tutto il mondo decine di libri e saggi sul settore.

La corsa della Green Economy, in Italia e nel mondo

Per cominciare dall’Italia e da alcuni dei più recenti, si può ad esempio approfondire l’argomento con ‘La corsa della Green Economy. Come la rivoluzione verde sta cambiando il mondo‘, di Antonio Cianciullo e Gianni Silvestrini, pubblicato da Edizioni Ambiente, e anche con ‘Italia Green. La mappa delle eccellenze italiane nell’economia verde‘, di Marco Frittella, pubblicato da Rai Libri.

Nel 2019 Mondadori ha invece pubblicato in Italia ‘Un Green New Deal globale. Il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e l’audace piano economico per salvare la Terra‘ del ‘guru’ e visionario Jeremy Rifkin, e altri titoli sul tema possono essere ad esempio ‘Green Economy Italia. Idee, energia e dintorni‘, di Maurizio Guendalini e Victor Uckmar, e ‘Caldo, piatto e affollato: com’è oggi il mondo, come possiamo cambiarlo‘, di Thomas Friedman, o anche ‘La sharing economy: dai rischi incombenti alle opportunità possibili‘, pubblicato da Ediesse, perché l’Economia della ‘condivisione’ si intreccia spesso con quella Green.

Friends of the Earth, amici di una Terra ‘verde’

Tra i tantissimi titoli stranieri ci sono ad esempio ‘Fossil Fuel Hydrogen. Technical, economic and environmental potential‘ delle edizioni Springer, oppure ‘Strategies for the Green Economy: opportunities and challenges in the new world of business‘, di Joel Makower, e anche ‘Sharing cities: a case for truly, smart and sustainable cities‘, pubblicato da The Mit Press, la casa editrice del Massachusetts Institute of Technology.

Per passare all’ambito dei Magazine, giornali e siti web, la maggior parte dei siti di informazione ha ormai una sezione dedicata all’economia verde: dall’Huffingtonpost a La Stampa con il suo Green & Blue, così come Repubblica con il suo vertical dall’omonimo nome – queste ultime due facenti parte di RCS Media Group –, come anche l’inglese The Guardian.

Altri siti web che trattano questi scenari sono ad esempio quello dell’Ispra, quello di greenstyle.it, e poi il sito di Friends of the Earth. Altri approfondimenti si possono trovare su greattransition.org., così come sull’italiano Economia Circolare.

Aziende, società, innovazione, decarbonizzazione

Uno dei nodi principali della Green economy è che richiede una trasformazione profonda non solo del mondo produttivo e industriale, ma dell’intera società, che spesso però la comunità non è in grado ancora di mettere in atto. Ecco perché le aziende hanno (ancora) un ruolo molto rilevante nel promuovere e guidare questo rinnovamento. A partire dalle riduzioni di CO 2 nell’aria e dalle azioni per la decarbonizzazione dell’ambiente, tra nuove tecnologie digitali che aprono scenari più sostenibili, alle fonti energetiche più Green.

Per seguire l’evoluzione di tutto ciò ci si può iscrivere alla newsletter del sito rinnovabili.it, o anche a quella di greenplanner.it, oppure a ‘Green capital markets news‘, la prima newsletter settimanale dedicata alle società italiane quotate in Borsa e attive nella Green economy.

Su Twitter c’è la Green Economy Coalition

Riferimenti e contenuti in tema proliferano anche sulle piattaforme Social: su Twitter si può seguire la Green Economy Coalition (@GECoalition), o la Capitals Coalition (@CapsCoalition) e anche il blogger Alan Cooper (@UNDPCooper2). Sulla piattaforma Instagram si trovano hashtag come #greeneconomy e profili come Nottinghamgesoc, della Green Economy Society, e green_economy_london, che divulgano novità e informazioni sullo sviluppo della Green Economy vista dal Regno Unito e da una megalopoli cosmopolita e sempre in fermento come Londra, anche se da qualche tempo è Brexit e ‘fuori dall’Europa’. Anche su LinkedIn, poi, i temi connessi alla Green economy sono molto sentiti e sviluppati da numerosi professionisti. L’Economia ‘verde’, insieme a decarbonizzazione, Sostenibilità e innovazione digitale, sono alcuni dei principali Trend mondiali, che stanno già cambiando e cambieranno ancora di più in futuro il mondo e le città, superando e travolgendo i confini nazionali.