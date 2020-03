Osservatorio Intelligenza Artificiale di ANSA.it: Digital Transformation Institute c’è

Inaugurato in questi giorni l’Osservatorio Intelligenza Artificiale di ANSA che, fedele alla sua tradizione giornalistica e alla sua missione informativa, raccoglie la sfida di un mondo che cambia, plasmato dagli algoritmi, dando vita a un presidio informativo che nasce per diventare rapidamente punto di riferimento per l’informazione sul tema.

Lo spazio informativo, diretto da Alessio Jacona, accoglierà non solo il racconto del rapporto tra editoria, giornalismo e IA, ma anche storie ed esperienze di applicazione delle nuove tecnologie basate sulle “macchine che imparano” in diversi settori: nell’industria alimentare e quella automobilistica, nelle case e città che diventano smart, nelle piattaforme per il social networking come Facebook o Instagram (che influenzano e trasformano il nostro stesso modo di relazionarci e intendere il mondo), nella salute.

Quali i soggetti che contribuiranno al racconto di AI e informazione?

Per raccontare la rivoluzione in corso, l’Osservatorio Intelligenza Artificiale attiverà e metterà a sistema collaborazioni con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private – italiane e straniere – impegnate nello studio, nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie basate su intelligenza artificiale.

Tra le partnership già avviate figurano quella con JournalismAI, progetto dedicato allo studio dell’impatto che l’IA sta avendo sul giornalismo gestito da POLIS (think-tank della London School of Economics and Political Science), con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), con il Centro di Ricerca E. Piaggio dell’Università di Pisa, con l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR e poi, ancora, con il Digital Transformation Institute, istituto di ricerca che studia l’impatto della trasformazione digitale e del suo contributo alla sostenibilità ambientale, culturale, sociale ed economica.

Quale il ruolo del Digital Transformation Institute?

“L’ingresso del DTI nel progetto dell’ANSA – afferma Stefano Epifani, presidente del Digital Transformation Institute – per noi è molto importante perché conferma l’attenzione verso un tema centrale che riguarda i giornalisti e tutto il resto della società. Non è un caso se uno dei protagonisti del mio libro “Sostenibilità Digitale” sia proprio un giornalista, “Valerio”, anzi un “bio-giornalista” che vive in un futuro dispotico nel quale le intelligenze artificiali hanno sostituito l’uomo in maniera inquietante. Ecco: dobbiamo occuparci di questo tema, e lo faremo assieme ad ANSA con grande attenzione nei prossimi mesi, proprio per sventare i rischi di inquietanti futuri dispotici e progettare invece percorsi utopici”.