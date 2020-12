Il 2020 di TechEconomy2030

Il 2020 è passato. Un anno difficile. Tuttavia un anno importante che non soltanto ha segnato una tappa fondamentale della nostra storia, ma ha visto emergere tutta una serie di criticità su vari livelli e ha visto sgretolare le certezze di miliardi di persone lasciando un vuoto di incertezze verso il futuro e il progresso.

TechEconomy2030 ha provato a dare una direzione agli avvenimenti del 2020 attraverso un punto di vista diverso su quanto accaduto e raccontando il presente guardando al futuro non con paura ed incertezza, ma evidenziando quanto di buono si possa fare utilizzando le tecnologie. Merito sicuramente è stato il fatto di raccontare il tutto avendo una bussola molto precisa che è Agenda2030, che con i suoi 17 SDG marca gli obiettivi di crescita sostenibile oggi più che mai necessari.

Ad inizio anno è uscito “Sostenibilità Digitale” il libro di Stefano Epifani che spiega efficacemente come le tecnologie digitali siano strumenti necessari per attuare quanto previsto Agenda2030. Qui è dove abbiamo spiegato perché vale la pena leggerlo e lo abbiamo fatto non consapevoli della repentina diffusione che il COVID-19 avrebbe avuto in tutto il mondo, ma quelle considerazioni fatte a Gennaio sono oggi ancor più valide.

La pandemia ha anche minato le basi di molti degli obiettivi di Agenda2030: abbiamo raccontato che 10 SDG su 17 sono stati impattati negativamente dal COVID-19 e tra questi Salute e Benessere, Lavoro Dignitoso e Crescita Economica, Pace, Giustizia e Istituzioni Forti ma anche Povertà Zero, Fame Zero e Istruzione di Qualità. Tutto questo è avvenuto da una parte perché con i lockdown molte attività commerciali e produttive sono state chiuse anche per mesi, dall’altra perché non eravamo affatto pronti a rimodellare il nostro modo di lavorare (e di educare). Per questo abbiamo parlato del fatto che lo smartworking, oltre ad essere una parola in voga e quasi sempre utilizzata per quello che non è, possa essere una leva per la trasformazione sostenibile delle nostre società ma anche che le tecnologie digitali siano strumenti di straordinaria efficacia per migliorare l’organizzazione del lavoro.

Ma benché non fosse in dubbio, la pandemia ha fatto emergere con forza quanto le relazioni siano importanti per le persone e su TechEconomy2030 ci siamo interrogati sul concetto di sostenibilità umana per la quale non contano tanto le relazioni in sé, ma la qualità delle stesse per vivere una vita più sana e longeva. Ma per noi sostenibilità umana vuol dire anche favorire l’inclusione delle persone con disabilità e abbiamo parlato anche del fatto che le tecnologie digitali hanno molteplici margini di applicazione, ad esempio per l’utilizzo delle attività cerebrali per controllare dispositivi esterni come le protesi.

Sebbene abbiamo assistito a un calo delle emissioni di CO2 nell’aria, sul piano ambientale questo non è stato sufficiente. Ripartire per noi vuol dire anche ripartire dall’ambiente e la pandemia è un buon momento per piantare alberi, responsabili di assorbire una buona parte delle emissioni di anidride carbonica. A tal proposito abbiamo parlato di Treedom, un ottimo esempio di come le tecnologie digitali possano essere messe a disposizione di tutti per fare del bene all’ambiente. Ma con le persone in casa e i negozi chiusi, abbiamo assistito ad una forte crescita degli acquisti online e ci siamo chiesti quanto l’e-commerce fosse sostenibile per l’ambiente perché per consegnare anche un solo pacco vengono utilizzati mezzi e materiali di imballaggio con conseguenti ripercussioni in termini di emissioni e smaltimento rifiuti.

È stato anche un anno di riforme e azioni a livello Europeo dove per rispondere alla crisi è stato concordato un piano comunitario per far ripartire l’economia e gli investimenti dei paesi membri. Abbiamo, quindi, analizzato il Recovery Plan for Europe e visto come al suo interno la digitalizzazione sia parte importante della strategia, segno che la ripartenza può e deve basarsi sulle molteplici possibilità offerte dalle tecnologie digitali. Lo step preliminare, però, è quello di ampliare la diffusione della rete: abbiamo parlato proprio della necessità di migliorare ed ampliare l’infrastruttura di rete da subito perchè la sostenibilità digitale, come ci ha fatto notare Stefano Epifani, è anche “l’utilizzo delle tecnologie come strumenti a supporto e sostegno dei principi dettati da Agenda 2030” e senza infrastruttura possiamo fare ben poco.

I Nuovi Canali di TechEconomy2030

TechEconomy2030 ha provato a modo suo a dare risposte concrete alla crisi e lo ha fatto aprendo nuovi canali tematici a supporto di alcuni dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia e strategici per il raggiungimento degli obiettivi di crescita sostenibile.

Uno su tutti la sanità. Sotto la guida di Paolo Colli Franzone abbiamo aperto Healtcare2030, un canale dedicato alla salute e al modo in cui le tecnologie digitali possano migliorarla e aiutare medici e operatori sanitari a svolgere il proprio lavoro.

Ci siamo attivati anche per fornire spunti sul turismo, settore messo in ginocchio dalla pandemia, aprendo Turismo Sostenibile, un canale dedicato ad analizzare come la trasformazione digitale possa supportare il ripensamento di questo settore per farlo crescere e sviluppare nella nuova normalità sotto la direzione di Gianluigi Tiddia.

Con il supporto di Andrea Bertaglio abbiamo aperto Agrifood Evolution, dove parliamo del ruolo della trasformazione digitale nel settore agroalimentare, che per economie come quella italiana è sicuramente un tema di ampio interesse e che regalerà molteplici spunti di riflessioni.

Infine abbiamo voluto dare spazio ad un tema spesso trascurato e sul quale è necessario fare luce, ossia quello delle Tossicodipendenze Digitali. È vero che le tecnologie digitali sono degli strumenti in grado di portare benessere, ricchezza e crescita su molteplici fronti, ma è anche vero che hanno un lascito di conseguenze negative se utilizzate male e/o vissute in maniera passiva senza che ne vengano comprese appieno le caratteristiche. Con Beppe Carrella si parla proprio di questo, ossia delle dipendenze che il digitale causa senza che ce ne rendiamo conto e che stanno letteralmente trasformando la nostra società e la nostra socialità.

Sperando che ciascuno di voi abbia trovato anche quest’anno in TechEconomy2030 delle idee e spunti di riflessione interessanti non ci resta che augurarvi un felice 2021 perché l’anno che verrà sarà senz’altro importante per ciascuno di noi e ci avvicina sempre di più alla “scadenza” degli obiettivi di Agenda2030.